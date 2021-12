Stiri pe aceeasi tema

- Trenuri mai rapide, bilete mai simplu de obținut și mai ieftine, precum și sprijin pentru calatoriile internaționale. Acestea ar putea fi noile planuri pentru rețeaua feroviara europeana, conform noilor propuneri ale Comisiei Europene, scrie Euronews. Noi conexiuni feroviare de mare viteza ar putea…

- In anul 2021, s-a inregistrat un numar record de jurnaliști inchiși, China și Belarus fiind in topul țarilor cu politici represive, avertizeaza Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) cu sediul la New York, noteaza Euronews. Potrivit informațiilor CPJ, in ultimele 12 luni, 293 de jurnaliști…

- Autoritatile din Belarus au evacuat, joi, principalele zone in care erau imigranti extracomunitari, la frontiera cu Polonia, in ceea ce pare a fi o evolutie majora pentru solutionarea crizei din ultimele saptamani, informeaza agentia Reuters. Agentia publica de presa Belta a anuntat ca imigrantii…

- Doi membri de varf ai cabinetului fostului președinte american Donald Trump au discutat inlaturarea acestuia de la putere prin invocarea celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, relateaza The Guardian.

- Autoritațile vor sa impuna o taxa de 4% din veniturile obținute platformelor de streaming de filme și seriale, precum și una de 3% din prețul filmelor descarcate contra cost. Cu alte cuvinte, ar urma sa fie taxate companii precum Netflix, HBO etc. Proiectul de lege a fost transmis de Guvern catre Parlament,…

- Autoritațile germane au anunțat, miercuri, ca numarul refugiaților care au intrat in țara prin Polonia, pe „ruta Belarus”, a crescut puternic in ultimele luni, conform Euronews.Poliția federala germana spune ca peste 4.

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…