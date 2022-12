Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a afirmat, joi, ca fortele sale sunt inca hotarate sa ocupe zone din estul si sudul Ucrainei pe care Moscova le-a revendicat ca apartinand Rusiei, relateaza Reuters, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zeci de localitati din tara, inclusiv Capitala au ramas fara curent electric din cauza bombardamentelor Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei."Avem intreruperi masive de energie electrica in toata țara. Se repeta situația din 15 Noiembrie.

- „Si noi stim sa taiem painea in doua”, a declarat vineri dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko, la plecarea grupului american de fast food McDonald’s din tara sa. Lanțul de restaurante va fi inlocuit de o marca ruseasca. Incepand de pe 22 noiembrie, fast food-urile McDonald’s din Belarus vor opera…

- Importanta capacitatii defensive este mai evidenta ca oricand in aceasta perioada, in care agresiunea militara iresponsabila a Rusiei asupra Ucrainei ameninta securitatea in regiune si chiar a intregii lumi, arata premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Armatei Romane.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Presedintele din Ucraina, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca armata ucraineana "desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii". "Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre,…

- Consiliul Federației, camera superioara a parlamentului rus, a ratificat in unanimitate in ședința de marți incorporarea la Federația Rusa a regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie din Ucraina, in urma unui vot similar dat luni in Duma de Stat, camera inferioara a Rusiei, relateaza The Guardian…

- Bombardamentele au lovit sudul Ucrainei sambata seara tarziu, in timp ce Rusia a incercat sa iși apere razboiul de șapte luni la Națiunile Unite, chiar daca incearca sa escaladeze conflictul, scrie Reuters. Kievul și națiunile occidentale spun ca referendumurile din teritoriile pe care Rusia le-a cucerit…