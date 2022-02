Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului apararii Stefan Ianev, dupa ce refuzul sau de a descrie invazia militara rusa in Ucraina ca fiind un razboi a dus la numeroase apeluri pentru a-l inlocui, relateaza Reuters. Petkov a transmis ca actuala coalitie guvernamentala…

- Ofensiva Armatei Ruse a ajuns in apropierea Kievului, iar trupele speciale au ocupat un aeroport de marfa, dupa o operațiune de asalt aerian. Militari rusi au venit dinspre Belarus si ataca pozitii ucrainene cu rachete Grad, potrivit agentiei France Presse. In spațiul virtual au aparut imagini cu soldați…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, in contextul evolutiilor de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. Totodata, MAE continua sa recomande ferm evitarea deplasarilor in Peninsula Crimeea si in zona de est a Ucrainei,…

- Junalistul asasinat era reporter al site-ului de stiri Noticias Web. Acesta a fost asasinat in statul Oaxaca, in timp ce se afla in masina, a precizat procurorul statului, Arturo Calvo, relateaza Agerpres.„Am facut deja doua arestari, avem de asemenea armele cu care ei au comis crimele. Chiar daca i-am…

- Noi imagini din satelit, publicate de jurnalistul Christopher Miller, arata faptul ca Rusia a trimis in Belarus doua bombardiere, de ultima generație. Aceste bombardiere au capacitatea de a transporta armament nuclear și devin parte din arsenalul tot mai puternic pe care Rusia il mobilizeaza…

- Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni pe numele a patru actuali și foști oficiali guvernamentali ucraineni despre care spune ca sunt implicați intr-o presupusa conspirație a Rusiei impotriva Ucrainei. Concret, SUA acuza ca serviciile de informații ruse au incercat sa recruteze oficiali guvernamentali…

- Peste 5.000 de persoane au fost arestate in intregul Kazahstan in timpul protestelor violente care au avut loc in ultimele zile in aceasta tara din Asia centrala, a anuntat duminica dimineata Ministerul de Interne de la Nur-Sultan, transmite dpa. Autoritatile judiciare au inceput anchete pentru diverse…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, desfașurate la Bruxelles, Regatul Belgiei. „Subiectele abordate de liderii europeni in cadrul Consiliului European au vizat pandemia de COVID-19, gestionarea situațiilor de criza…