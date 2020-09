Belarus: 29 de ţări condamnă restricţionarea internetului de către regimul de la Minsk Un grup de douazeci si noua de tari, printre care Statele Unite si Germania, au emis joi o declaratie comuna prin care au condamnat restrictionarea internetului de catre conducerea de la Minsk, dupa ce in Belarus au avut loc luna trecuta alegeri prezidentiale "frauduloase", transmite Reuters.



"Inchiderea si blocarea sau filtrarea serviciilor limiteaza nejustificat drepturile de intrunire pasnica si libertatea de asociere si de exprimare, mai ales atunci cand acestea sunt lipsite de echitate procedurala si de transparenta", se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat american.

