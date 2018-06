Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal democrat, Vadim Pistrinciuc, susține faptul ca in loc de intervenție imediata și transparența a instituțiilor in cazul lui Serghei Bejenaru, tanarul ucis in fața unui club de noapte, a avut loc o scurgere de informații, care potrivit lui, justifica omuciderea.

- Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la numarul de camioane si autoturisme Vito si C-Class care au trebuit rechemate pentru depasirea normelor de poluare, scrie Reuters. Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la…

- DNA a cerut, la termenul de marti, pedepse cu executare pentru Liviu Dragnea si pentru celelalte persoane cercetate in dosarul DGASPC Teleorman. Procurorii au cerut anularea suspendarii pedepsei din dosarul Referendumului in cazul liderului PSD