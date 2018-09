Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut in cap ca aceste cantece de sezon ar putea fi facute si intr-un stil blues si am inceput sa imi dau seama cum sa ma folosesc de liniile de blues intre vocaluri", a declarat Clapton pentru Billboard. „Melodia cea mai cunoscuta de pe album, cea care a devenit fundamentala pentru acest stil, este…

- Trupa VAMA lanseaza piesa manifest „In tara-n care m-am nascut”. „Jean Moscopol a murit in exil. A parasit Romania in 1945 fugind din calea comuniștilor. Un destin in doua propoziții. In 2018 cinci milioane de romani se afla in strainatate din diverse motive. Unii au plecat de buna voie, cautand un…

- Trupa americana Black Eyed Peas a facut un adevarat spectacol pe Cluj Arena, in ultima seara de Untold. Rasplatiti de-a lungul timpului cu mai multe discuri de platina si cu nu mai putin de sase premii Grammy, will.I.am, Taboo si apl.de.ap au demonstrat ca formeaza o formatie de top, chiar si dupa plecarea…

- Ajuns la 81 de ani, Horia Moculescu se chinuie sa-și duca boala pe picioare. Dificultațile pe care Horia Moculescu le are la picor s-au accentuat in ultima vreme. Maestrul a trecut printr-o intervenție chirurgicala, insa starea lui nu pare sa se fi ameliorat. Horia Moculescu a fost surprins zilele trecute…

- Ultimul sfarșit de saptamana al lunii iulie aduce la Timisoara un eveniment deosebit, care marcheaza o reintalnire a melomanilor cu legendara formatie Compact B. Trupa ii are in componenta pe Adrian Ordean, Leluț Vasilescu, Leo Iorga, Costi Camarașan, Adrian “Coco” Tinca și Adrian Kiseleff. Formația…

- Fara indoiala, muzica poate salva sau strica o petrecere de nunta - gandeste-te la ea ca la inima si sufletul unei petreceri. De aceea, inchirierea unor solisti nunta sau a unui DJ talentat este un must-have. Dar cum sa gasesti exact ce vrei? Daca esti din Bucuresti si ai nunta anul acesta, Macrea Events…

- Magda Coman, cunoscuta vedeta de la noi, care e nevoita sa traiasca intr-un scaun cu rotile, a devenit mamica pentru a doua oara. Minunea s-a intamplat ieri, iar Andreea Marin i-a fost alaturi. Astazi, fosta “zana” a surprizelor a facut publica prima poza cu modelul dupa ce a nascut un baiețel. Imaginea…

- Trupa germana de simfonic metal Haggard va concerta la Cluj-Napoca, in Form Space, si la Bucuresti, in club Quantic, pe 25 si 26 octombrie, scrie news.ro.Fondata in 1989, in Halle, grupul Haggard combina muzica clasica cu stilurile death metal si doom. Toate cantecele sunt scrise si interpretate…