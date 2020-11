BEJ Timiș a interzis pancartele USR. Ce vor să facă după această decizie USR Timiș a anunțat, astazi, intr-o postare pe Facebook faptul ca Biroul Electoral Timiș ”ne-a interzis sa ne facem cunoscute ideile și proiectele prin pancarte pentru ca nu sunt in mod explicit prevazute de lege”. USR-iștii susțin ca ”vechile partide au fost deranjate ca Alianța USRPLUS gasește intotdeauna metode creative de a-și prezenta candidații și […] Articolul BEJ Timiș a interzis pancartele USR. Ce vor sa faca dupa aceasta decizie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

