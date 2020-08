Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters preluate de agerpres.Vezi…

- Un mesaj-troian, folosind o scrisoare (adevarata) a secretarului de stat. Conform unei reconstituiri detaliate a unei companii americane, hackerii din Beijing au piratat serverele în luna mai, în timpul negocierilor delicate pentru restabilirea relațiilor diplomatice, scrie Il Corriere della…

- "Corporatii precum Google, Microsoft, Yahoo si Apple s-au dovedit a fi prea dornice sa colaboreze cu Partidul Comunist chinez", este de parere William Barr, secretarul american al Justitiei si procurorul general al SUA. Aceleasi acuzatii le sunt aduse unor companii de productie de la Hollywood.…

- A doua cea mai mare economie din lume a inregistrat o scadere accentuata in primele trei luni ale anului in timpul izbucnirii pandemiei de coronavirus. Insa cifrele raportate miercuri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei (PIB) a revenit pe crestere in perioada aprilie-iunie. Cfrele sunt…

- Uniunea Europeana a 'deplans' marti adoptarea de catre China a controversatei legi privind securitatea nationala in Hong Kong, atragand atentia ca Beijingul risca sa suporte 'consecinte foarte negative', transmite AFP. 'Deplangem aceasta decizie. Aceasta lege risca…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…