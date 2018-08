Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si China au semnat luni la Beijing prima lor declaratie comuna din 2015, in urma unei reuniuni intre presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European Donald Tusk si premierul chinez Li Keqiang, transmite dpa. Documentul de opt pagini abordeaza…

- China testeaza in prezent cea mai puternica arma care poate fi instalata pe o nava de razboi, tunul electromagnetic, si surse care au vazut un raport al serviciilor americane de informatii sustin ca tehnologia va putea fi folosita de Beijing intr-un eventual razboi pana in 2025. Tunul electromagnetic…

- Avioane de lupta, elicoptere, soldati: armata taiwaneza a efectuat joi un exercitiu anual simuland o "invazie" a Chinei, in timp ce insula se afla sub presiunea militara si diplomatica crescanda a Beijingului, comenteaza France Presse, informeaza Agerpres.China continentala si Taiwanul sunt…

- Intr-o declaratie difuzata duminica seara tarziu, purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Lu Kang, a informat ca doua nave americane, distrugatorul Higgins si crucisatorul Antietam, s-au apropiat de arhipelagul Paracel (Xisha in chineza), revendicat de China, relateaza Agerpres, citand AFP. Marina…

- Pentagonul a retras, miercuri, o invitatie adresata Chinei de a participa la exercitii militare navale organizate de SUA in Pacific, ca reactie la actiunile Beijingului din Marea Chinei de Sud, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite ale Americii au anuntat miercuri ca au retras o invitatie adresata Chinei de a participa la exercitii militare in Pacific, pentru a protesta astfel impotriva militarizarii de catre Beijing a unor insule disputate, relateaza AFP.'Avem dovezi clare ca Beijingul a desfasurat rachete…

- Vietnamul a cerut Chinei sa isi retraga echipamentul militar din Marea Chinei de Sud, in urma unor informatii aparute in presa in aceasta luna potrivit carora China a instalat acolo rachete, informeaza miercuri Reuters. "Vietnamul cere Chinei, ca o tara mare, sa-si arate responsabilitatea…