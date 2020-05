Beijingul trebuie sa se hotarasca sa traiasca pasnic alaturi de Taiwan, care nu va accepta niciodata dominatia chineza, a declarat miercuri presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen, in timpul investirii sale pentru un al doilea mandat, informeaza France Presse. Taiwanezii au reales-o triumfator pe Tsai in ianuarie, in ciuda eforturilor Beijingului de a izola insula de la venirea ei la putere in 2016. Presedinta, in varsta de 63 de ani, este in mod special antipatica Chinei continentale intrucat ea considera insula sa un stat suveran de facto si respinge ferm viziunea chineza a unei "singure Chine". De…