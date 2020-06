Beijingul și faza 3: comerț electronic și coduri QR Rețeta folosita de Beijing pentru a lasa în urma cea mai critica faza a epidemiei nu numai ca s-a dovedit a fi eficienta, dar a devenit rapid un exemplu urmat în întreaga lume.

Dupa ce a coborât curba epidemiologica datorita carantinarii, autoritațile nu au lasat garda jos. Dimpotriva: exact în acel moment, guvernul chinez a pus bazele intrarii Chinei, în deplina siguranța, în ceea ce ar putea fi numita &"faza 3&", potrivit Il Giornale, citat de Rador.



Controlul și prevenirea au devenit cele doua noi cuvinte cheie ale țarii

