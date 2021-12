Beijingul nu uită și nu iartă: Gigantul german Continental, presat să rupă legăturile cu Lituania China face presiuni asupra Continental pentru ca giganticul producator de piese auto sa nu mai utilizeze componente fabricate în Lituania, au declarat pentru Reuters doua persoane familiarizate cu aceasta chestiune, pe fondul unei dispute între Beijing și statul baltic cu privire la statutul Taiwanului, transmite Reuters.



Guvernul chinez, care considera Taiwanul autoguvernat ca fiind teritoriul sau, a redus luna trecuta legaturile diplomatice cu Lituania, dupa deschiderea unui birou de reprezentare a Taiwanului la Vilnius.



În plus, Beijingul este furios și pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

