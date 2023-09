Stiri pe aceeasi tema

- China a protestat pe cale diplomatica pe langa Berlin dupa ce ministrul de externe german, Annalena Baerbock, l-a numit pe presedintele Xi Jinping „dictator”, a anuntat luni Ministerul chinez de Externe. Beijingul a calificat aceasta eticheta drept „absurda” si o „provocare politica deschisa”.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa isi reduca dependenta de China si ca sustine ancheta UE privind subventiile pe care Beijingul le acorda industriei sale de vehicule electrice, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.„Daca…

- Ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, nu a mai fost vazut in public deja de trei saptamani, in ciuda faptului ca diplomația de la Beijing a fost extrem de ocupata in ultima luna sa repare relațiile cu SUA și sa discute cu partenerii din Asia sau Europa. Ca fost ambasador la Washington și protejat…

- Invazia rusa in Ucraina a schimbat modul in care Germania privește securitatea și a facut Berlinul sa realizeze ca nu a ascultat aliații est-europeni care au avertizat asupra amenințarilor din partea Moscovei, a scris Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, potrivit The Guardian.

- Ministerul chinez de Externe a catalogat drept „iresponsabile și ridicole” declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, care l-a numit „dictator” pe omologul sau chinez, Xi Jinping, adaugand ca acestea reprezinta o „provocare politica deschisa”, scrie The Guardian.