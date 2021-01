Beijingul îl avertizează pe Biden: a bloca China e o "misiune imposibilă" "A bloca China e o misiune imposibila", a avertizat joi Ministerul chinez al Apararii cu adresa la Statele Unite, când noua administratie Biden cauta sa-si alature aliatii asiatici contra Beijingului, potrivit La Libre.be, citat de Rador.

Tensiunile militare dintre primele doua puteri mondiale s-au agravat sub fostul presedinte, Donald Trump, care a adoptat o pozitie agresiva privind dosarele Taiwanului si Marii Chinei de Sud.



Aceasta fermitate nu a împiedicat totusi armata chineza sa-si întareasca capacitatea de descurajare si marina în ultimii ani.



"Faptele…

