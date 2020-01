Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.

- Epidemia de coronavirus care a inceput sa se extinda in lume si care mobilizeaza autoritatile sanitare internationale baga in repaus formatia Cirque du Soleil care a anuntat anularea "pana la noi ordine" a tuturor reprezentatiilor la Hangzhou, in China, scrie AFP, citata de news.ro."Autoritatile…

- Sectorul turistic din China incepe sa resimta impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, in condițiile in care peste 400 de milioane de chinezi sunt așteptați sa calatoreasca pentru Anul Nou Lunar, care incepe vineri, relateaza BBC, potrivit Mediafax.De obicei perioada este cea mai aglomerata…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- China recurge la mijloace mari impotriva virusului care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii, punand de facto in carantina, incepand de joi, metropola Wuhan, aflata in centrul epidemiei, si un oras vecin, relateaza AFP.

- China a anuntat vineri masuri de ”retorsiune” vizand diplomati americani prezenti pe teritoriul chinez, care este necesar sa anunte autoritatile inainte sa se intalneasca cu oficiali sau experti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate…