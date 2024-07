Stiri pe aceeasi tema

- Mult mai decisiv decat toate celelalte summituri NATO din ultimul deceniu, am observat ca mulți au evitat sa-l analizeze in detaliu, concentrandu-se insa pe gafele insipide ale lui Biden. S-au luat de fapt foarte multe decizii importante, toate consemnate in declarația finala care a fost semnata de…

- Este posibil ca un ”spray de gloanțe” sa fi zgariat doar pe Donald Trump in Pennsylvania sambata seara, dar au ucis un participant la miting și i-au ranit grav pe alți doi.Vezi și: Cine este cel care l-a impușcat pe Donald Trump. A tras de pe un acoperiș de la 120 de m Ei au sfașiat și campania…

- Ieri, Papa Francisc le-a transmis credincioșilor sa se roage pentru „nobilul” și „foarte curajosul” popor chinez in comentarii spontane facute in timpul audienței sale saptamanale, relateaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Relațiile dintre Vatican și China comunista au fost in mod tradițional…

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, se va intalni saptamana viitoare cu omologul sau chinez, Dong Jun, a anuntat vineri Pentagonul, in contextul exercițiilor militare de amploare pe care Beijingul le-a intreprins in jurul insulei Taiwan.

- Cu excepția Antarcticii, fiecare continent are cel puțin un port in care intreprinderile chineze dețin participații de proprietate sau de operare, potrivit bazei de date Chinese Overseas Ports. Beijingul a semnat, de asemenea, acorduri maritime cu 66 de națiuni și regiuni; dintre proiectele in curs…

- Eforturile firmelor ruse de a efectua plati pentru marfuri in China, in contextul temerilor de sanctiuni secundare ale bancilor locale, au generat o piata infloritoare pentru intermediari, pana la jumatate din tranzactii fiind acum gestionate de acestia, au declarat patru surse pentru Reuters, scrie…

- Pe cea mai disputata cale navigabila din lume, riscul urmatorului razboi din Asia depinde din ce in ce mai mult de o nava șubreda, veche, plina de gauri, brazdata de rugina și eșuata pe un recif, scrie vineri, 26 aprilie, The Washington Post.Pentru a-și intari pretențiile in Marea Chinei de Sud, Filipine…

- Beijingul a calificat vineri drept „pura inventie” suspiciunile de spionaj emise de Berlin dupa arestarea in aceasta saptamana a patru germani suspectati ca lucrau pentru serviciile secrete chineze, relateaza AFP.