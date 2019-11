China, in cursul discutiilor pe teme de aparare desfasurate luni la Bangkok, a indemnat armata americana sa inceteze sa-si mai incordeze muschii in Marea Chinei de Sud si sa evite adaugarea unor "noi incertitudini" in privinta Taiwanului, subliniind tensiunile dintre primele doua economii mondiale, transmite Reuters.



Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, i-a cerut secretarului american al apararii, Mark Esper, "sa inceteze sa-si mai incordeze muschii in Marea Chinei de Sud si sa nu provoace si sa escaladeze tensiunile in Marea Chinei de Sud", a declarat purtatorul de cuvant al…