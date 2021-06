Stiri pe aceeasi tema

- • Declaratie comuna a liderilor NATO: China prezinta „provocari sistemice” la adresa ordinii internationale Ieri, China a denuntat o declaratie a liderilor Grupului celor Sapte in care Beijingul a fost criticat cu privire la o serie de probleme, precizand ca este un amestec grav in afacerile interne…

- Beijingul a denunțat, luni, declarația comuna a liderilor G7, prin care au fost criticate acțiunile țarii in Xinjiang, Hong Kong sau in ce privește relația cu Taiwan. Mai precis, duminica, liderii țarilor G7, reuniți la Cornwall, au condamnat acțiunile represive pe care guvernul chinez le intreprinde…

- China a denunțat, luni, declarația comuna a liderilor G7, prin care au fost criticate acțiunile țarii in Xinjiang, Hong Kong sau in ce privește relația cu Taiwan, relateaza Reuters. China a calificat opinia comuna a liderilor G7 drept o „interferența in afacerile interne ale țarii” și a cerut acestora…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, in finalul summitului de la Cornwall, sa "respecte drepturile omului" ale minoritatii musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum si in Hong Kong, exprimandu-se totodata in favoarea cooperarii cu Beijingul "in interes reciproc", potrivit comunicatului final…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa, citata de Agerpres. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa,…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China. In pasajul respectiv al declaratiei finale, țarile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei,…

- Acțiunile Chinei „amenința ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea globala”, a declarat joi ministrul de externe american Antony Blinken la deschiderea unei întâlniri de doua zile cu omologii sai chinezi din Alaska, potrivit AFP.„Vom discuta preocuparile…