- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- SUA au reafirmat miercuri oficial ca Hong Kong-ul nu se mai bucura de autonomia promisa de China si nu merita deci un tratament de favoare american, indemnand Beijingul "sa inceteze sa destructureze institutiile democratice" din acest teritoriu, relateaza AFP. "Vom continua sa facem apel…

- Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri…

- În vreme ce Washingtonul își intensifica lupta pentru apararea democrației, Beijingul e și acum motivat preponderent de geografie.Razboiul rece a fost o batalie a ideilor pentru a se determina de partea carei tabere e istoria: capitalismul democratic american sau comunismul sovietic.…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Marina chineza a somat vineri o nava de razboi americana sa paraseasca o zona disputata in Marea Chinei, a anuntat Beijingul, aceasta fiind o premiera dupa investitura presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. China revendica aproape in totalitate insulele din Marea…

