- Armata chineza nu va ramane pasiva daca presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, va face o vizita in Taiwan asa cum a anuntat, a avertizat marti un purtator de cuvant al ministerului apararii de la Beijing, conform agentiei Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi…

- China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.

- Oficialii administrației Biden sunt ingrijorați ca Beijingul ar putea sa declare zona de excludere aeriana (no-fly zone) deasupra Taiwanului inaintea unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in efortul de a impiedica aceasta deplasare, scrie CNN, citand…

- Intrebat despre intentia de a efectua o vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor, care provoaca furia Chinei si pune in dificultate guvernul american, Joe Biden a raspuns ca, potrivit armatei, "nu este o idee buna", relateaza joi AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Reacție furioasa de la Beijing fața de o posibila vizita in Taiwan, luna viitoare, a șefei Camerei Reprezentanților din SUA. Guvernul Chinei a avertizat marți ca va lua „masuri de forța” daca președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, va vizita Taiwanul, dupa ce Financial Times a a…

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com.

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.