- Conducerea chineza a declarat o "victorie decisiva" in lupta impotriva COVID-19, intr-un comunicat emis dupa o intrevedere de vineri la care au participat inalti oficiali, pe fondul acuzatiilor conform carora bilantul Beijingului referitor la pandemie ar fi considerabil

- Intr-un discurs special sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Liu a cerut in mod repetat tarilor sa imbunatateasca legaturile diplomatice, „pentru ”a proteja ferm pacea mondiala”. ”Trebuie sa renuntam la mentalitatea Razboiului Rece, sa incercam sa intelegem esenta lucrurilor din…

- Mai multe guverne regionale din China au dezvaluit sumele enorme pe care le-au cheltuit pentru combaterea pandemiei, ceea ce intarește un raport anterior al presei de stat potrivit caruia costurile tot mai mari au fost un motiv cheie pentru care Beijingul a renunțat brusc la politica „zero COVID”, relateaza…

- Intre 8 decembrie și 12 ianuarie, perioada in care China a renunțat la politica stricta „zero Covid”, numarul deceselor cauzate de Covid-19 in spitalele chineze a totalizat 59.938, a declarat Jiao Yahui, oficial de la varful Comisiei Naționale de Sanatate (NHC), intr-o conferința de presa, relateaza…

- In discursul sau de Anul Nou 2023, președintele Chinei, Xi Jinping, a facut apel la mai mult efort și unitate, pe masura ce țara intra intr-o „noua faza” in abordarea pandemiei COVID-19. Comentariile au fost primele facute de Xi in fața publicului cu privire la politica COVID-19 a Chinei; de cand Beijingul…

- Dupa ce restricțiile au fost relaxate in mai multe orașe din China, in urma unor proteste masive impotriva politicii guvernamentale „zero Covid-19”, Beijingul a anunțat, miercuri, o noua relaxare a regulilor in intreaga țara. Beijingul a anunțat, miercuri, o relaxare generala a regulilor sanitare impotriva…

- Comisia Nationala pentru Sanatate (NHC) din China a anunțat ca si-a luat angajamentul ”sa accelereze cresterea ratei de vaccinare a persoanelor cu varste de peste 80 de ani si sa continue sa creasca rata de vaccinare a persoanelor cu varste intre 60 si 79 de ani”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Masura…

- Charles Michel va vizita Beijingul pe 1 decembrie, prilej cu care se va intalni cu președintele Xi Jinping, dar și cu alți demnitari chinezi de rang inalt.Liderii europeni și chinezi au mai discutat și in trecut despre agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, care pune in pericol securitatea…