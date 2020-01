Stiri pe aceeasi tema

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP. Bilantul a urcat astfel la 201 de cazuri diagnosticate, dintre care 170 de pacienti…

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei virus face parte din aceeasi familie ca si SARS, a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde maladia a fost detectata luna trecuta pentru…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…