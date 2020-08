Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters.

- China acuza Statele Unite de defaimare dupa inculparea a doi chinezi cu privire la atacuri informatice vizand intreprinderi angajate in cercetarea unuivaccin impotriva covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Guvernul chinez este un aparator fervent al securitatii cibernetice si s-a opus…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti ca vor continua dialogul cu Rusia pentru renegocierea Tratatului privind reducerea armelor strategice (START), incheiat intre cele doua puteri si care expira in februarie 2021, insa Washingtonul a insistat totodata pentru includerea Chinei in acest proces,…

- Cele 194 de țari ale OMS se intalnesc luni, virtual, pentru prima data in istoria organizației, pentru a discuta raspunsul internațional la pandemie, cu tensiunile sino-americane, discuțiile despre Taiwan și vaccinurile ca subiecte de fricțiune. In ciuda creșterii tensiunilor dintre Washington și Beijing,…

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raportat luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP. Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna vor publica…