- Milioane de oameni din Beijing traiesc sub restricții reinnoite, deoarece noul coronavirus continua sa se raspandeasca. Recent, autoritațile din capitala Chinei au raportat inca 31 de cazuri, ceea ce ridica numarul total al persoanelor infectate in ultima saptamana la 137. Din acest motiv, masura de…

- Aceasta masura a fost decisa ca urmare a reaparitiei cazurilor de infectare cu Covid-19, a anuntat primaria din Beijing. De asemenea, un inalt responsabil municipal a adaugat ca zonele rezidentiale vor reintroduce masurarea temperaturii corporale la intrare, masura ce fusese suspendata, si interzicerea…

- China a raportat duminica 57 de noi cazuri confirmate de COVID-19, cea mai mare creștere din aprilie, ceea ce intareste temerile privind un al doilea val epidemiologic in tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus. Focarul provine dintr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei…

- Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate in vecinatatea pietei Xinfadi, dintre care sase sambata, potrivit autoritatilor sanitare. Noua scoli si gradinite din zona au fost inchise, scrie Agerpres.Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare…

- Revenirea treptata spre activitațile normale face un pas semnificativ in capitala Chinei. La 1 mai s-a redeschis pentru public ORAȘUL INTERZIS, unul din punctele de mare interes turistic din Beijing. Complexul...

- China a raportat trei noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus pentru ziua de duminica, in scadere comparativ cu ziua anterioara cand au fost 11 cazuri, fara a se inregistra noi decese, conform informarii de luni a autoritatii nationale din domeniul sanatatii.Dintre noile cazuri, doua au fost importate,…

- Trupele speciale ale Politiei si Armata fac front comun in judetul Ialomita unde oamenii nu au inteles ca trebuie sa stea izolati. O parte dintre cei plasati in carantina la domiciliu in orasul Tandarei au iesit la plimbare si au fost amendati.