Autoritatile din Beijing au decis miercuri sa impuna vaccinarea impotriva COVID pentru accesul in spații publice, in incercarea de a ține sub control o noua subvarianta Omicron, extrem de infecțioasa. Capitala chineza devine astfel primul oraș al Chinez care impune astfel de restricții. in lupta cu pandemia, potrivit CNN . Incepand cu 11 iulie, locuitorii din Beijing care doresc sa aiba acces in mai multe spații agloemrate, precum biblioteci, cinematografe, sali de sport, stadioane și muzee vor trebui sa prezinte dovada vaccinarii. Restaurantele si transportul public sunt exceptate de la masura,…