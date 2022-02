Ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing 2022 a fost regizata de chinezul nominalizat la Oscar, Zhang Yimou. E același care a facut spectacol la ambele ceremonii ale ediției de vara 2008, dar și la Ceremonia de deschidere a ediției actuale. Impresionanta punere in scena a avut loc sub semnul celor 3 S – SIMPLU, SIGUR, SPLENDID – al Noului An chinezesc. S-a pastrat și motto-ul actualei ediții: “Mai repede, mai sus, mai puternic, impreuna!“. Au defilat sportivii care au participat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, iar port-drapelul Romaniei a fost Andreea Grecu de la…