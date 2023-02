Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a Uniunii Europene a cerut joi mai multe garantii bugetare din partea celor 27 de state membre, pentru a egala sau depasi anul acesta cele 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari) cheltuite in Ucraina de la invazia rusa din februarie 2022, transmite Reuters,…

- O platforma a donatorilor internationali destinata sa ajute la coordonarea eforturilor de reparare si redresare in Ucraina a fost lansata joi, informeaza dpa. Potrivit Comisiei Europene, oficiali din Ucraina, UE, G7 si institutii financiare, precum Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru…

- Finlanda va crea in premiera o rezerva impotriva amenintarilor chimice, biologice, radiologice si nucleare, care sa fie folosita de toate statele membre UE, anunța guvernului de la Helsinki, citat de Reuters, relateaza Agerpres. Pentru aceasta așa-numita rezerva UE a acordat Finlandei 242 de milioane…

- Oligarhi si companii rusesti au intentat un total de 61 de procese la Curtea de Justitie a Uniunii Europene impotriva sanctiunilor UE impuse in urma invaziei Ucrainei, dezvaluie Bild. Oligarhii rusi Grigori Berezkin si Ghenadi Timcenko, de exemplu, solicita despagubiri pentru „prejudiciul moral” pe…

- Ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto a declarat luni, 12 decembrie, la Bruxelles ca Ucraina a instiintat Ungaria ca nu doreste sa negocieze cu aceasta un ajutor financiar care sa-i fie oferit de Budapesta in afara pachetului de asistenta financiara de 18 miliarde de euro propus de Comisia Europeana,…

- Statele Uniunii Europene vor adauga inca 2 miliarde de euro la un fond care a fost folosit pentru a plati sprijinul militar pentru Ucraina, au declarat doi diplomați pentru Reuters, citata de Sky News . Miniștrii de externe ai blocului comunitar vor decide sa suplimenteze Fondul european pentru pace…

- Ungaria nu va susține planul Uniunii Europene de a oferi anul viitor Ucrainei un ajutor financiar de miliarde de euro, a anunțat vineri premierul Viktor Orban, precizand ca Budapesta a blocat un pachet major de asistența pe care blocul comunitar l-a prezentat saptamana trecuta, informeaza The Associated…

- Comisia Europeana (CE) propune miercuri Celor 27 sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 - sub forma de imprumuturi, ale caror dobanzi sa fie platite de catre statele membre ale Uniunii Europene (UE), relateaza AFP. In urma cu cateva zile, Ungaria spunea ca nu va mai…