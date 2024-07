Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat belgienilor de la WDP (Warehouses De Pauw), unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spatii logistice din Romania, un imprumut de 250 de milioane de euro, pentru a instala panouri solare pe acoperisuri si pentru a mari numarul de statii de incarcare a vehiculelor electrice pentru chiriasii depozitelor […] The post BEI acorda un imprumut de 250 milioane de euro unui mare dezvoltator de spatii logistice din Romania, pentru panouri solare si statii electrice de incarcare appeared first on Puterea.ro .