Begu, victorioasa in fata lui Ostapenko. Urmeaza meciurile lui Halep si Buzarnescu

- Irina Begu a invins-o pe letona Jelena Ostapenko, a cincea favorita, cu scorul de 6-3 6-3. Romanca va juca in urmatorul tur cu invingatoarea partidei dintre Mihaela Buzarnescu și rusoaica Maria...

- LIVETEXT Simona Halep – Ekaterina Makarova, in primul tur la Madrid. Romanca o conduce cu 4-2 la general pe rusoaica. Cele doua s-au infruntat doar pe hard. La 29 de ani, makarova este pe locul 32 WTA la simplu. Sta mai bine la dublu, unde ocupa locul 2 in lume, facand pereche cu o alta rusoaica, Elena…

- Turneul de la Miami a inceput in aceasta noapte si, din pacate, a consemnat prima eliminare a unei jucatoare din Romania.Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, care a fost eliminata in turul inaugural, de belgianca Kirsten Flipkins. Romanca a cedat in doua seturi, scor 2-6, 3-6, dupa o ora…

- Romanca isi continua parcursul la Indian Wells, gratie unei victorii obtinute deloc fara efort, intr-un meci in care pierduse primul set. Irina Begu a avut-o ca adversara pe sportiva sarba aflata pe locul 47 in clasament, Aleksandra Krunic. Romanca in varsta de 27 de ani a invins-o pe Krunic, scor 3-6,…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Iata programul romancelor la Doha: Simona Halep – Ekaterina Makarova, nu inainte de ora 15:00 Sorana Cirstea – Elise Mertens, nu inainte de ora 16:00 Monica Niculescu – Magdalena Rybarikova, nu inainte de ora 17:30 Mihaela Buzarnescu – Jelena Ostapenko, nu inainte de…

- Mihaela Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut break, dar apoi Turenko a castigat cinci ghemuri la rand. Buzarnescu a revenit spectaculos si a castigat sase ghemuri consecutive, adjudecandu-si primul set cu 7-5.Romanca a dominat actul secund, in care primul ghem l-a luat Turenko, dar…