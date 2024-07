Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a surclasat-o pe spaniola Marina Bassols Ribera cu 6-0, 6-0, informeaza AGERPRES.

- Mirim Bulgaru s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a dispus de Chloe Paquet. Bulgaru (25 ani, 218 WTA) s-a impus dupa circa doua ore de joc in fata unei adversarei mai experimentate (30 ani) si mai…

- Jucatoarea de tenis Monica Niculescu va concura in proba feminina de dublu la Jocurile Olimpice de la Paris, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook. Monica Niculescu va face pereche cu Irina Begu. Ana Bogdan si Jaqueline Cristian vor face si ele pereche. In…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a dispus de slovena Tamara Zidansek, cu 6-1, 6-1. Begu (33 ani, 131 WTA) a avut nevoie de o ora si 10 minute pentru a obtine victoria. Romanca…

- Irina Begu a invins-o in minimum de seturi pe Linda Noskova, joi seara, la Paris, și s-a calificat in turul 3 de la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv. Irina Begu s-a calificat in turul 3 la Roland Garros Begu (127 WTA) a inchis partida cu Noskova (29 WTA) dupa o ora și 15 minute de joc, scor…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens cu 6-0, 6-2.

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid. Romanca a obținut victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2. Jucatoarea din Polonia a inceput perfect meciul și a condus cu 5-1, ratand doua…

- ​Jaqueline Cristian a obținut calificarea pe tabloul principal al turneului WTA de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Daria Saville, scor 6-4, 2-6, 6-2. Romanca noastra s-a luptat timp de doua ore și 33 de minute cu jucatoarea din Australia, insa a reușit in cele din urma sa obțina victoria in setul decisiv.…