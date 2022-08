Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu a reușit sa se califice pentru a patra oara in turul doi de la US Open. Jucatoarea din Romania a revenit senzațional in meciul cu Elise Mertens și s-a calificat dupa duel care a durat 144 de minute. Urmatoarea adversara este venita din calificari. Irina Begu, revenire spectaculoasa la US…

- Sorana Cirstea, 32 ani, 37 WTA, și Gabriela Ruse, 24 de ani, 101 WTA, au aces marți, 30 augst, in turul al doilea e la US Open., ultimul de Mare Slem al anului.La New York, Cirstea a invins-o pe germanca Laura Siegemund (34 ani, 182 WTA), cu un dublu 6-4, dupa o ora si 47 de minute, potrivit Agerpres.In…

- Simona Halep (30 de ani, locul 7 WTA si cap de serie 7) va evolua in primul tur la US Open cu jucatoarea ucraineana Daria Snigur (20 de ani, locul 125 WTA). Snigur a invins-o in ultimul tur ala calificarilor pe japoneza Nao Hibino, scor 6-1, 6-4. Halep si Snigur nu au mai fost adversare. Meciul dintre…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 7, va avea o adversara venita din calificari in runda de deschidere a US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. In schimb, toate celelalte patru jucatoare din Romania acceptate direct pe tabloul principal au avut ghinion la tragerea…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…

- Irina Begu (locul 43 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe georgianca Ekaterine Gorgodze (114 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a duart o ora si 13 minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe italianca Elisabetta Cocciaretto…