- Irina Begu face, in continuare, minuni la Melbourne. Romanca s-a calificat, miercuri, dramatic in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a trecut de britanica Johanna Konta, a cincea favorita, cu 4-6, 7-6 (10), 7-6…

- Ana Bogdan, locul 93 WTA, va evolua, marti, nu inainte de ora 09.30, cu australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 Yarra Valley Classic, potrivit news.ro. Acest meci este primul din sesiunea de seara, pe arena Margaret Court. Pe terenul…