Begu, in sferturi la Istanbul Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, in turul II la Charleston. Adversara sa a abandonat dupa primul set Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 de dolari, in urma abandonului belarusei Vera Lapko,…

- Simona are 22 de saptamani ca lider al tenisului feminin, cu cu 8.140 de puncte si cu un avans de 1.350 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Romanca a depasit-o pe Maria Sarapova in topul saptamanilor petrecute pe locul 1 in lume, rusoaica, cvintupla campioana de…

- Dragnea si Irina, vodevil subtire, cu un corb batran si o turturica. Romania e inepuizabila cand vine vorba despre comedii antologice. Saptamana trecuta am avut minunatul cuplet cu fugari. DNA sughita/ dupa Elena si Ghita/ Bica gagica/se arde-n Costa Rica/ Monica uratica/ vrea sa prinda gagica/ si sa…

- Presa britanica arunca in aer mitul afaceristului britanic muncitor si cinstit: un prosper om de afaceri britanic ar fi violat in somn o romanca, in apartamentul sau de lux, dupa ce au impartit un taxi la plecarea dintr-un club de noapte exclusivist din Londra. Valentin Kryzyzyk, de 27 de ani, din Battersea,…

- Andreea Roșca a caștigat titlul la turneul ITF de la Hammamet. Este al 5-a turneu adjudecat. Andreea Roșca (18 ani) face senzație in 2018. Astazi, romanca a caștigat cel de-al 5-lea turneu ITF din acest an. Romanca s-a impus in finala turneului ITF de la Hammamet (Tunisia), dupa victoria reușita in…

- Chiar daca nu va juca, in week-end, la Fed Cup, Simona se afla alaturi de fetele din echipa Romaniei, la Cluj. Doar ca in timp ce Sorana, Irina, Ana si Raluca se pregatesc de meciurile contra team-ului canadian, Halep a mers la medic, pentru o procedura ale carei rezultate le va afla abia vineri. “Piciorul…

- Nume: Zadic Prenume: Ion Varsta: 5 luni Suma necesara: 18000 Euro (are nevoie de doua interventii chirurgicale,cazare, transport si investigatii post operatorii) Diagnostic: Anomalie congenitala renourinara Operatiile le va efectua la o clinica privata din Turcia…