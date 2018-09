Beetle: Volkswagen, decizie ”plină de emoții” Volkswagen iși incheie producția de Beetle in 2019, inchizand ușa pe unul dintre cele mai iconice modele de automobile din lume, anunța BBC. Compania germana a declarat ca producția se va incheia la uzina din Mexic in luna iulie, dupa producția de modele de sarbatori. Beetle iși are radacinile in Germania nazista cu crearea unei "mașini a oamenilor" și a atins stralucirea intr-o serie de filme de succes Disney, ca un vehicul numit Herbie. Insa vanzarile, in special pe piața americana majora, au scazut in ultimii ani. Volkswagen: O scurta istorie Conform BBC, consumatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

