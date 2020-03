Beethoven 250. Titanul de la Bonn O forța a naturii dezlanțuite, un Prometeu, cum l-a numit Bizet. In istoria muzicii, Ludwig van Beethoven vine ca un val imens, care izbește cu putere și schimba cu hotarare tot ceea ce s-a creat pana atunci. Muzica sa se naste dintr-un ego extrem de puternic, de om care se lua la tranta cu Dumnezeu Insuși. „Cu cine ar trebui sa-mi fie teama sa imi masor puterile?” era intrebarea sa definitorie. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

