Stiri pe aceeasi tema

- Visul de a avea o locuința proprie devine și mai real, in aceasta primavara, cu Moldindconbank. Banca a pregatit o oferta speciala și abia așteapta sa contribuie la realizarea dorinței dumneavoastra.

- Ce semnifica, de fapt, echinocțiul de primavara și care sunt motivele care il fac o zi speciala. Tradiții și obiceiuri pe care toți romanii trebuie sa le respecte sambata, 20 martie 2021. Cand se da ceasul inainte și vom trece la ora de vara. Ce reprezinta echinocțiul de primavara Sambata, 20 martie,…

- Echinocțiul de primavara marcheaza venirea primaverii din punct de vedere astronomic și durata zilei o depașește pe cea a nopții. Multe tradiții populare din vechime sunt legate de aceasta perioada din martie, fie ca este vorba despre semanat, despre curațat gradina, despre pomeni sau despre tradiții…

- Primavara natura se trezește la viața. Așa incepeau pe vremuri compunerile din școala generala care trebuiau sa suprinda culorile primaverii. In zilele acestea, primavara iți bate la ușa cu oferte la f64, care vine cu prețuri reduse la aparate foto Nikon și carduri de memorie, potrivite pentru a surprinde…

- Filme de actiune si comedii, drame si ecranizari, filme romanesti si straine, plus trei noi seriale care debuteaza de Martisor este oferta Televiziunii Romane pentru prima saptamana a acestei...

- A venit primavara și in aceasta zi speciala din an, romanii obișnuiesc sa trimita mesaje de 1 Martie. Pentru cei care sunt lipsiți de inspirație, va ajutam cu o lista cu urari de Marțișor, potrivite pentru prima zi de primavara. De 1 Martie, alaturi de tradiționalul marțișor, care se ofera in general…

- Volvo XC90 Lagom Edition este o expresie a luxului suedez in segmentul SUV premium. Odata ce te afli la volanul acestei mașini de lux, vei ințelege ce este confortul de neegalat, tehnologia inalta și cel mai inalt nivel de securitate. Asigurați-va ca, odata cu Volvo XC90 Lagom Edition, aspectul dvs.…

- Uneori lipsa unui software licentiat pe computerul sau laptopul folosit la lucru sau studiu, poate sa creeze anumite probleme. Deoarece daca nu exista licente activate in software-ul de pe computerul dumneavoastra, va puteti regasi in situatia in care tocmai cand aveti cea mai mare nevoie sa utilizati…