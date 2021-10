Stiri pe aceeasi tema

- SCRISOARE DESCHISA: APLICAȚIE DE SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU PUSA GRATUIT LA DISPOZIȚIA CAMPANIEI DE VACCINARE ȘI A CASEI NAȚIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE IN SPRIJINUL INGRIJIRILOR LA DOMICILIU IN CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 ActualitateSocialpublicitatesanatate

- LEM Medical, infiintata in anul 2017 sub forma unui laborator de analize medicale, s-a extins cu 16 specialitati medicale, devenind cea mai mare clinica multidisciplinara independenta din sectorul 2 al capitalei. Situata in zona Andronache, noua clinica LEM pune la dispozitia pacientilor o gama completa…

- De luna aceasta, locuitorii din Iași pot opta pentru consultații de specialitate și servicii de ingrijire medicala la domiciliu. Rezervarea acestora se poate realiza atat de catre pacientul care va beneficia de asistența medicala specializata, cat și de un apropiat al acestuia. Astfel, programarile…

- Recuperarea post-COVID-19 este decontata de casa de sanatate incepand cu aceasta luna. Ce servicii medicale sunt incluse Recuperarea post-COVID-19 este decontata de casa de sanatate incepand cu aceasta luna. Ce servicii medicale sunt incluse In contractul-cadru cu noile pachete medicale, in vigoare…

- Romania a ajuns in coada clasamentului european in ceea ce privește procentul de vaccinare iar o astfel de masura este necesara pentru a limita efectele unui nou val al pandemiei. In prima parte a campaniei de vaccinare, autoritațile nu pregetau sa se laude saptamanal cu faptul ca Romania se numara…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru a discuta despre derularea campaniei nationale de vaccinare in Romania si va efectua, ulterior, o vizita la centrul de imunizare…

- Peste 70% dintre romani ar aloca sume suplimentare pentru a beneficia de servicii de recuperare medicala, interventii chirurgicale, spitalizare sau analize de laborator, arata datele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES.

