BeeFast extinde programul de livrare, până la ora 24.00 BeeFast, start-up tech de curierat ultra-rapid, iși extinde programul de livrare, pana la miezul nopții, funcționand astfel in intervalul 10.00-24.00. Modificarea in orarul de funcționare vine pe fondul solicitarilor in creștere pentru livrari in a doua parte a zilei, in special pentru clienții din zona HoReCa. De asemenea, BeeFast continua strategia de consolidare in zona Articolul BeeFast extinde programul de livrare, pana la ora 24.00 apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 . Citeste articolul mai departe pe mobile247.ro…

Sursa articol si foto: mobile247.ro

