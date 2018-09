Becurile cu halogen nu se mai fabrică de astăzi Normele europene au intezis de astazi, prima zi a lunii seprebrie, interzicerea definitiva a fabricarii becurilor cu halogen. Motivele pentru care s-a luat aceasta decizie radicala sunt consumul mare de energie și faptul ca sunt poluante. Odaca cu eliminarea lor de pe piața, sepacialiștii susțin ca se vor reduce facturile la energie electrica și se vor diminua emisiile de carbon cu peste 15 milioane de tone pe an, conform TVR. In cazul magazinelor in care exista stocuri de astfel de becuri, normele de aplicare a legii arata ca pot fi vandute pana la epuizare. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Becurile cu halogen nu vor mai putea introduse pe piata de la 1 septembrie in nicio tara membra a Uniunii Europene (UE), inclusiv in Romania, potrivit unei reglementari mai vechi a Comisiei Europene, care intra abia acum in vigoare. Becurile aflate acum in stocuul comerciantilor vor putea fi vandute,…

- Dupa aproape 60 de ani de funcționare, becurile cu halogen vor fi inlocuite cu LED-uri mai eficiente din punct de vedere energetic. Dupa aproape 60 de ani de stralucire in locuințe și strazi, becurile cu halogen vor fi in cele din urma interzise in intreaga Europa incepand cu data de 1 septembrie. Stocurile…

- Legea europeana nu include si becurile de halogen cu voltaj mic. Uniunea Europeana sustine folosirea becurilor cu LED, mai economice si cu o durata mult mai mare de viata decat cele cu halogen.

