Becurile cu halogen, interzise în România Este o masura care se aplica atat in tara noastra cat si in celelalte state din Uniunea Europeana, dupa ce Comisia Europeana de promovare a eficientei energetice a decis ca becurile clasice sa fie inlocuite cu cele economice. Comerciantii vor avea voie sa termine stocurile de becuri cu halogen pe care le mai au. Scopul acestei masuri este ca, in final, consumatorii sa apeleze la tehnologia LED, care duce la o reducere substantiala a consumului de energie. Becurile cu LED sunt din ce in ce mai vandute in ultimii ani. In Romania anul trecut, de exemplu, vanzarile de LED-uri au depasit vanzarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, a prezentat vineri, rezultatele unei consultari publice derulata in Uniunea Europeana care arata ca 84% dintre respondenti sunt in favoarea renuntarii la schimbarea orei de doua ori pe an, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Legea europeana nu include si becurile de halogen cu voltaj mic. Uniunea Europeana sustine folosirea becurilor cu LED, mai economice si cu o durata mult mai mare de viata decat cele cu halogen.

- De la 1 septembrie intra in vigoare o lege care interzice comercializarea lor. Companiile care produc becuri cu halogen vor avea totusi ragaz sa-si vanda stocurile existente. Cu toate acestea, noua lege nu include si becurile de halogen cu voltaj mic. UE incurajeaza folosirea becurilor cu LED, care,…

- V. S. Primul focar de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria, in luna iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare, toate la granița cu Turcia, ultimul fiind semnalat in luna iulie. Pesta micilor rumegatoare este o boala virala grava, care nu afecteaza…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…

- Razboiul comercial declansat de Donald Trump intre Statele Unite și Uniunea Europeana ar putea scumpi și la noi whiskey-ul, motocicletele americane sau calculatoarele produse peste ocean și pe care Romania le importa. Americanii au anunţat supra-taxarea oţelului şi aluminiului, dar şi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat vineri Comisia Europeana, intr-un discurs sustinut in cadrul Reuniunii Asociatiei Senatelor din Europa, ca a avut o „politica partinitoare, uneori partizana” care a facut ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa fie „tinut captiv de sistemul…

- Roxana Vantu - jurnalist Digi24, Bruxelles: „Oficialii de aici de la Bruxelles vor sa plafoneze subvențiile pentru fermele mari. De altfel va fi schimbat și modul in care sunt alocați banii. Nu vor mai exista acele discrepanțe istorice intre statele vechi din UE și Romania, care incaseaza plați in funcție…