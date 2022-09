Stiri pe aceeasi tema

- Economisire! Acesta este cuvantul care ne va urmari in aceasta iarna. Cu un buget stresat de lungul șir de scumpiri, facturile la energie pot aduce chiar falimentul. Așa ca, dincolo de masurile promise de autoritați, depinde de noi sa taiem din costuri. Cum putem face acest lucru?

- Costurile de trai tot mai ridicate ii afecteaza real pe oameni, tocmai de aceea o țara din Europa a venit cu o soluție inedita. Guvernul a propus ca oamenii sa renunțe la utilizarea anumitor electrocasnice mari, pentru a reduce consumul de energie și evitarea producerii penelor de curent. Oamenii vor…

- Spalarea hainelor albe necesita o atenție mare in randul spalarii hainelor. Cu toate produsele de curațare, hainele pot ramane galbui sau chiar cenușii, chiar și dupa cateva spalari.

- Chiar daca speli hainele cu simț de raspundere, specialiștii trag un semnal de alarma asupra faptului ca articolele tale vestimentare iți pot provoca anumite probleme de sanatate, chiar daca abia au fost scoase din cuva mașinii de spalat. La ce trucuri poți apela, pentru a evita acest lucru. Un milion…

- Dosar de executare nr. DE/35953417 Nr.5215 din 28.07.2022 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE In temeiul prevederilor art. 250 alin.…

- Se spune ca fiecare pisica are noua vieți. Iar asta datorita faptului ca este dotata cu dexteritate și adaptabilitate, abilitați de protecție și vanatoare. Kitty este una dintre ele. Cu excepția faptului ca i-au mai ramas de trait doar opt vieți. Totul dupa ce a avut parte de o experiența pe cinste…

- De cand au aparut mașinile de spalat, curațarea hainelor este din ce in ce mai simpla datorita lor. Cu toate astea, sunt cateva reguli de baza ce trebuie respectate pentru spala hainele fara a le strica, și mai ales, atunci cand curațam hainele bebelușilor, chiar trebuie sa respectam cateva detalii…

- Caz tragic in SUA, unde un bebeluș de doar trei luni a murit dupa ce a fost lasat de parinți in mașina, cateva ore, in timp ce temperaturile au trecut de 32 de grade. Temperatura interioara a unei mașini poate crește rapid. 80% din creșterea totala a temperaturii are loc in primele 30 de minute. Temperaturile…