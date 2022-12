Beculețe de Crăciun vs. economie la energie/ Cum împacă primarii iluminatul festiv și factura la curent electric Romanii se confrunta cu o perioada complicata din punct de vedere al facturilor la utilitati, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, dar și pe plan intern, dupa liberalizarea pieței de energie. Problema energiei și a agentului termic afecteaza, in fapt, intreaga Europa ale carei instituții de conducere de la nivelul blocului comunitar transmit […] Articolul Beculețe de Craciun vs. economie la energie/ Cum impaca primarii iluminatul festiv și factura la curent electric apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

