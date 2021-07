Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSRM, Igor Dodon, deputat in Parlament pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, a explicat motivul pentru care nu deține nicio funcție in cadrul fracțiunii și nici nu a candidat la președinția Legislativului. El a declarat ca nu și-a dorit acest lucru. „Eu am fost categoric impotriva…

- Deputații PSRM și PCRM vor crea in viitorul Parlament o singura fracțiune a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Decizia a fost luata astazi, la ședința comuna a comitetelor celor doua partide. Despre aceasta liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat pe rețelele de socializare. Totodata, reprezentanții…

- In penultima zi de campanie electorala, liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Voronin si Igor Dodon, organizeaza o conferința de presa, la care prezinta totalurile campaniei electorale.

- Igor Dodon i-a inminat ambasadorului SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan, o scrisoare de protest, in care sint expuse acțiunile misiunii diplomatice americane inacceptabile practicilor dreptului internațional. Despre aceasta liderul PSRM a anunțat dupa ce a avut o intrevedere de lucru cu Hogan. “In debutul…

- Președintele țarii Maia Sandu și liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Igor Dodon și Vladimir Voronin, sint in top trei persoane publice din Republica Moldova. Sint rezultatele studiului sociologic Rating Politic mai 2021, realizat de Intellect Group. In cadrul cercetarii au fost implicați…

- Senatorii si deputatii au luni activitate in circumscriptiile electorale, iar marti nu lucreaza pentru ca este zi libera legala. Miercuri, la Camera Deputatilor sunt programate sedinta Biroului permanent si reuniunea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum si o sedinta de plen…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, ar putea fi acuzat de utilizarea resurselor administrative in campania electorala. Asta dupa ce politicianul a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe poze de la o intalnire cu alegatorii din raionul Dubasari, eveniment la care a participat și președintele raionului,…