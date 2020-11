Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a adoptat o noua hotarare prin care impune masuri suplimentare de limitare a raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus in orașul Beclean și alte patru comune din județ. Este vorba despre unitați administrativ-teritoriale in care…

- Masuri suplimentare in Beclean, Cetate, Miceștii de Campie, Maieru și Șieu au fost adoptate, vineri, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, pentru combaterea raspandirii nou*lui Coronavirus CoVid-19. Astfel, conform Hotararii CJSU 81/06.11.2020, se introduc restrictii in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița Nasaud a decis impunerea unor noi masuri restrictive in cinci zone din județ. Becleanul și doua comune au trecut de pragul de trei infectați la mia de locuitori. Alte doua comune, au sarit de incidența de 1,5/1.000 de locuitori. CE reguli trebuie…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a adoptat o noua hotarare prin care impune masuri suplimentare de limitare a raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus in alte șase comune din județ. Este vorba despre unitați administrativ-teritoriale in care rata de infectare a…

- Trei comune din județ au inregistrat, in ultimele 14 zile, un numar ridicat de infectari cu noul coronavirus. In acest context se impun noi masuri restrictive. CE anume trebuie respectat cu strictețe: Astazi s-a inregistrat un nou record negativ de cazuri de Covid 19 depistate in 24 de ore. Au fost…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița a decis impunerea de noi masuri restrictive in comuna Romuli. De asemenea, o grupa de gradinița și o clasa de liceeni trec și ei la cursuri online. Elevii din Spermezeu, in schimb, se pot reintoarce la școala. Numarul cazurilor de COVID 19 se schimba…

- Numarul de cazuri COVID a scazut in Braniștea, așa ca CJSU a decis ridicarea restricțiilor. In schimb, in Monor, e nevoie de luarea unor masuri restrictive suplimentare, dat fiind numarul mare de cazuri depistate in ultimele doua saptamani. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a analizat incidența…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca localurile dintr-o comuna sa se inchida. Incidența cumulata a cazurilor de COVID 19, pe ultimele doua saptamani, depașește 1,5/1.000 de locuitori. Numarul cazurilor de COVID 19 crește ingrijorator, de la o zi la alta, atat pe plan național cat…