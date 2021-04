Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Beclean din judetul Bistrita-Nasaud a inaugurat, joi, o gradinita construita dupa un concept japonez si pentru care au fost accesate fonduri europene in valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro, potrivit comunicatului de presa remis de administratia acestui oras, informeaza Agerpres.…

- CFR: Magistrala Bucuresti - Craiova, modernizata cu fonduri europene Foto: CFR Infrastructura Magistrala feroviara Bucuresti - Craiova va fi modernizata cu fonduri europene - anunta Compania CFR Infrastructura, care a lansat doua licitatii pentru realizarea proiectului tehnic. Contractul…

- Ministrul Vlad Voiculescu anunta ca trei spitale vor fi modernizate cu fonduri europene, printre ele si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei din Constanta. Spitalul va fi dotat cu echipamente si aparatura medicala de specialitate, precum si cu materiale sanitare de protectie, igienizare…

- O moderna sala de sport școlara va fi ridicata la Lugoj, din fonduri europene. Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest si Primaria Municipiului Lugoj au semnat contractul de finantare... The post O sala de sport moderna va fi construita, cu fonduri europene, intr-o localitate din Timis appeared…

- Primaria municipiului Galati a predat, luni, amplasamentul pentru constructia primei gradinite care se va face in oras, dupa anul 1990, investitia fiind finantata din fonduri europene, informeaza Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, gradinita se va construi in cartierul Tiglina 2,…

- Primaria municipiului Radauți va incheia un parteneriat cu Asociația Schitul Laura-Lavrentie pentru implementarea unui proiect cu fonduri europene. Este vorba de inființarea unui Centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilitați ”CES Laura-Casa Speranței”.…

- Lucrarile de modernizare a bulevardului 1 Mai si soselei Mangaliei din municipiul Constanta incep in primavara acestui an, investitia in valoare de aproximativ 70 de milioane de lei fiind realizata cu fonduri europene, a informat, marti, administratia locala. Durata de executie a lucrarilor…

- Prima cresa din mediul rural din judetul Ialomita, cea de la Facaeni, va fi construita, in prima jumatate a anului in curs, cu fonduri europene in valoare de circa 900.000 de euro, printr-un proiect derulat de administratia locala in parteneriat cu asociatia Arte 21, peste 70 de micuti urmand sa beneficieze…