Beclean: A găsit două arme în anexa unui imobil Un barbat de 33 de ani a sesizat marți polițiștii cu privire la faptul ca, in cursul aceleiași zile, a gasit, intr-o anexa a unui imobil situat in Beclean, 2 arme. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au ridicat cele 2 arme letale care se aflau intr-o stare avansata de degradare și care, cel […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina, au efectuat miercuri dimineata doua perchezitii domiciliare, in municipiul Slatina, la domiciliile…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat ieri controale și verificari pe raza comunelor Ilva Mare și Rodna, in cadrul acțiunii „Foc de artificii”. Astfel, a fost depistata o tanara, de 19 ani, din Rodna care…

- In perioada 12-13 noiembrie a.c., in zona Jibou au acționat peste 50 de efective de polițiști și jandarmi, in scopul prevenirii și combaterii oricaror fapte de natura antisociala. Activitațile au vizat respectarea legislației in domeniul rutier, silvic, arme, ordine publica, economic, dar și crima organizata.…

- La data de 30 octombrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au indisponibilizat doua arme deținute ilegal de doi barbați, din Șimleu Silvaniei și comuna Chieșd. In urma unor informații privind faptul ca doi barbați dețin fara drept, la domiciliul lor, arme de tir sportiv,…

- Saptamana trecuta, 10-16 octombrie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat doua percheziții domiciliare și mai multe controale ce au vizat respectarea regimului armelor și munițiilor și a normelor privind protecția mediului. La data de 14 octombrie a.c., polițiștii…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat doua percheziții domiciliare in Salaj și mai multe controale ce au vizat respectarea regimului armelor și munițiilor și a normelor privind protecția mediului. La data de 14 octombrie a.c., polițiștii au efectuat doua percheziții…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale s-au sesizat din oficiu, cu privire la comiterea unor infracțiuni privind protecția mediului. Astfel, in urma verificarilor efectuate vineri, polițiștii au constatat faptul ca,…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale s-au sesizat din oficiu, cu privire la comiterea unor infracțiuni privind protecția mediului. Oamenii legii au constatat faptul ca, pe raza localitații Petriș, o societate comerciala…