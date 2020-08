Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai longeviv concurs de informatica aplicata din Romania, InfoEducație, și-a inchis duminica porțile pentru competiția din acest an. Cea de-a XXVII-ediție a prestigiosului concurs a avut loc, intr-un mod inedit, in mediul online, unde tinerii geniali din Romania și-au intrecut ingeniozitatea in…

- Ediția secunda a evenimentului Bega Music Festival va avea loc in perioada 1 – 2 august in Piața Libertații din Timișoara. Dupa participarea in faza de preselecție, in care s-au inscris 59 de tineri interpreți, din 26 de orașe, juriul a decis ca pentru faza finala a competiției sa califice 22 de concurenți,…

Programul prin care sarbatorim ,,Ziua Timișoarei" in acest an include și Festivalul Național de Creație și Interpretare ,,Bega Music Festival", ce se va desfașura...

- Mai multi timisoreni s-au aratat oripilati de ceea ce in opinia unora, inclusiv a creatorilor, ar trebui sa reprezinte obiect de arta. In zona Pietei Unirii a fost adusa si expusa un fel de creatie de arta care, se pare, poarta numele de „Furnicarul penticostal”, o realizare a grupului Baraka, care…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. In acest an vor fi acordate premii suplimentare pentru domeniul medical in cadrul concursului Premiul Național.Guvernul Republicii MoldovaPremiul Național: Cum se va desfașura ediția din acest an O decizie in acest sens a fost luata in cadrul ședinței Comisiei pentru…

- Basistul formației Cargo, Alin Achim, pregatește cel de-al treilea album al proiectului de muzica electronica Syamasundara. Artistul care a urcat recent pe scena din Piața Libertații in cadrul primului concert post-pandemie din Timișoara alaturi de colegii sai din Cargo a pus bazele trupei Metalograf…

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, a anunțat ca vrea sa organizeze weekendul urmator un concert in centrul orașului, cu respectarea regulilor impuse de autoritațile naționale. La concert ar urma sa participe 500 de spectatori, care vor sta pe scaune.Primarul Nicolae Robu a anunțat,…