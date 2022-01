Becali vinde aproape tot. Păstrează doar patru afaceri Gigi Becali a inceput sa-și imparta proprietațile, la fel ca și afacerile. Milionarul din Pipera a explicat de ce a recurs la un astfel de gest. ”Se zice ca mama ințelepciunii este aducerea aminte de moarte și ziceam: cum sa-mi aduc aminte de moarte? O sa ziceți ’Ba, asta e nebun!’. Da, dar e mama ințelepciunii. Eu in fiecare zi ma gandesc numai la moarte și daca ma gandesc la moarte nu mai ma intereseaza sa fac. Pai, daca eu mor oricum, de ce sa fac bogații? Pentru ce sa ma gandesc la toate nemuririle daca mor? Eu de-aia le vand și nu mai am treaba și le dau toate, la copii”, a declarat Gigi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani) a inceput sa-și imparta proprietațile catre copii, la fel ca și afacerile. Milionarul din Pipera a explicat de ce a recurs la un astfel de gest. ”Se zice ca mama ințelepciunii este aducerea aminte de moarte și ziceam: cum sa-mi aduc aminte de moarte? O sa ziceți ’Ba,…

- Gigi Becali nu mai este proprietarul celebrului palat din Aleea Alexandru, numarul 1, cladire pe care a cumparat-o in 2007 cu 7 milioane de euro. In 2006, Gigi Becali a reusit sa cumpere una dintre cele mai frumoase cladiri din Bucuresti: Casa Manu-Auschnitt, o copie fidela a Palatului Biron, din Paris,…

- Antreprenorul roman Ion Craciunescu a intrat pe piața imobiliara din Romania prin cumpararea unui teren care-i aparținea patronului de la FCSB, Gigi Becali (63 de ani). Omul de afaceri sucevean Ion Craciunescu, dezvoltatorul holdingului IBB, a cumparat un teren intins pe 2,3 hectare situat in zona Pipera,…

- Gigi Becali este, fara indoiala, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din Romania. In ciuda temperamentului sau coleric, binecunoscut de catre toți romanii, latifundiarul din Pipera are o latura sensibila strans legata de spiritualitate și credința. Recent, patronul FCSB a facut un gest…

- Artista a susținut ca s-a temut sa ajunga in spitalele din Romania și ca a primit recomandari de la urmaritorii sai sa se adreseze lui Gigi Becali sau medicului Flavia Grosan, cea care a avut mai multe declarații controversate la adresa noului coronavirus.„Am primit foarte multe scheme de tratament…

- Iubiți rugaciunea. Sa va indreptați continuu mintea la Dumnezeu... Pentru a nu trai in intuneric, apasați „intrerupatorul" rugaciunii, ca sa vina lumina divina in sufletul vostru. In adancul sinelui vostru va straluci Hristos... Cand mintea omului se pregatește pentru ...

- Gigi Becali este celebru, nu doar prin prisma investițiilor in imobiliare sau in fotbal, ci și pentru bisericile pe care le-a construit. Se pare ca latifundiarul din Pipera este hotarat sa construiasca de data asta o manastire. A ales și locația unde va inalța edificiul, in Olanești, județul Valcea.…

- Vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanua reacționat, miercuri la declarațiile președintelui Klaus Iohannis, și spune ca acesta trage de timp. Vicepreședintele USR atrage atenția ca nu este necesar sa se piarda timpul înca o saptamâna pentru a începe consultarile. "Președintele…