- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, i-a atribuit antrenorului Toni Petrea toate alegerile importante de la derby-ul caștigat cu CFR Cluj (1-0), de la echipa de start la schimbarile efectuate pe parcursul partidei. FCSB a invins-o pe CFR Cluj chiar in Gruia, 1-0, victorie care a adus-o la doua…

- CFR CLUJ - FCSB 0-1. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat lupta pentru titlu din play-off, dupa ce roș-albaștrii s-au impus in derby-ul din Gruia și s-au apropiat la doua lungimi de fotoliul de lider. In eventualitatea unui meci cu trofeul pe masa, MM a anunțat și stadionul la care…

- FCSB s-a impus in derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-0. Cu 5 etape inaintea finalului de sezon, diferența intre primele trei clasate este de doar 6 puncte. CFR Cluj a intrat cu un avans consistent in play-off, 8 puncte fața de principala urmaritoare, și era mare favorita la caștigarea celui de-al 5-lea titlu…

- CFR CLUJ - FCSB 0-1. Toni Petrea a fost intrebat la finalul partidei daca va continua pe banca roș-albaștrilor in cazul in care echipa lui Gigi Becali va caștiga titlul. Dupa victoria din Gruia, FCSB s-a apropiat la doua lungimi de CFR. In ultima perioada, s-a vehiculat din ce in ce mai puternic ca…

- Dupa ce CFR Cluj a pierdut cu CS Universitatea, 2-3, și FCSB a caștigat cu FC Voluntari 4-0, formația roș-albastra este la 5 puncte de formația lui Dan Petrescu, iar etapa viitoare se vor duela in meci direct. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.…

- Trebuie ca pana și pe Gigi Becali il apuca rasul cand realizeaza ca FCSB, pe care o vedea depașind-o pe CFR Cluj inaintea intrarii in play-off ori macar egaland-o, a ramas de caruța. La 14 puncte in spatele liderului din Gruia. Care, regasindu-și cadența și stilul, evoluții nespectaculoase, dar eficiente,…

- Gigi Becali, gata sa aplice lovitura de grație rivalilor de la CFR Cluj. Patronul FCSB pare decis sa profite de slabiciunile aratate in ultima perioada de clubul ardelean. Gruparea antrenata de Dan Petrescu a inregistrat cel de-al patrulea egal consecutiv. In plus, echipa din Gruia are și probleme financiare,…