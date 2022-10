Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Chirila (56 de ani) a analizat, in platoul GSP Live, motivele care au dus la prabușirea evoluțiilor lui Octavian Popescu, „perla” de 19 ani a celor de la FCSB. Lipsa de randament a lui Octavian Popescu a devenit una dintre cele mai discutate teme din fotbalul romanesc. „Explozia” lui Tavi din…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a fost intrebat despre declarațiile recente ale lui Octavian Popescu (19 ani), care spusese anterior meciului cu West Ham ca are un inceput slab de sezon „poate și pentru ca sunt mutat de pe o poziție pe alta”. Octavian Popescu, jucatorul in care Gigi Becali…

- FCSB a pierdut cu West Ham, scor 1-3, la debutul in grupele Conference League. Octavian Popescu (19 ani), cel care a intrat in minutul 71 in locul lui Olaru, a primit cea mai mica nota de la FCSB in caseta Gazetei Sporturilor pentru meciul cu West Ham. Mijlocașul a luat nota 4, la fel ca David Miculescu,…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, susține ca Octavian Popescu (19 ani) nu va mai evolua in spatele atacantului, ci extrema stanga in 4-3-3. De cand a venit la echipa, Dica a schimbat sistemul, din 4-3-3 in 4-2-3-1, și a ales sa-l distribuie pe Tavi Popescu in rol de playmaker. Ambele mutari au fost criticate…

- Dumitru Dumitriu (76 de ani), antrenor cu 5 titluri de campion in Romania, considera ca laudele primite de Octavian Popescu (19) l-au afectat pe tanarul mijlocaș de la FCSB. 2021/2022 a fost cel mai bun sezon din cariera lui Octavian Popescu de pana acum. Evoluțiile mijlocașului stanga de la FCSB, care…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Octavian Popescu (19) pentru jocul slab prestat de acesta in infrangerea roș-albaștrilor, scor 1-2 cu Viking. Viking - FCSB se va juca joia viitoare, pe 25 august, in Norvegia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO. Deși Nicolae Dica s-a…

- Gigi Becali a anunțat ca il vrea pe Dan Nistor, mijlocașul-veteran pe care Balint l-a exclus din lotul Craiovei. Dan a refuzat sa rezilieze contractul cu Universitatea și transferul lui la FCSB mai poate fi realizat doar in funcție de decizia patronului oltenilor, Mihai Rotaru. Becali a pomenit intr-o…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a aratat extrem de dezamagit de prestațiile lui Octavian Popescu (19 ani), jucatorul despre care a declarat in mai multe randuri ca ca vrea sa obțina 50 de milioane de euro. Extrema stanga de la FCSB a avut evoluții șterse in debutul sezonului, in remiza cu U Cluj (1-1),…